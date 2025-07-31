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رئيس الوزراء: البرتغال تدرس الاعتراف بدولة فلسطين

رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو
31 يوليو 2025 17:09

أعلن مكتب رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، اليوم الخميس، أن حكومته ستتشاور مع الرئيس والبرلمان بهدف الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
وجاء، في بيان لمكتب رئيس الوزراء، أن البرتغال تدرس "الاعتراف بدولة فلسطين في إطار إجراء قد يتم خلال أسبوع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل".
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين رسميا في سبتمبر أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة.
كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن دولا أوروبية أخرى "ستؤكد عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين".
وقال لم يوضح بارو، في مقابلة أجرتها معه الأسبوعية "لا تريبون ديمانش"،  أي بلدان تعتزم الانضمام إلى مجموعة الدول الأوروبية التي اعترفت أو تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين،
 

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