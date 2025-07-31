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عشرات القتلى إثر أمطار غزيرة في الصين

مياه الأمطار تغمر أحياء في "مييون" التابعة للعاصمة بكين
31 يوليو 2025 17:55

أودت الأحوال الجوية القاسية بحياة 60 شخصا على الأقل في شمال الصين خلال الأسبوع المنصرم بينهم 31 في دار لرعاية المسنين في منطقة "مييون" الجبلية في منطقة بكين بسبب ما توصف بأنها واحدة من أعنف موجات السيول التي تشهدها العاصمة الصينية خلال سنوات.
وقال شيا لين ماو نائب رئيس بلدية بكين، في مؤتمر صحفي، إن 44 شخصا قتلوا وفقد تسعة آخرون حتى ظهر اليوم الخميس فيمنطقة العاصمة.
وبدأ هطول الأمطار الغزيرة قبل أسبوع وبلغت ذروتها في بكين والأقاليم المحيطة بها يوم الاثنين إذ شهدت "مييون" أمطارا بلغ منسوبها 573.5 ملليمتر وهي مستويات وصفتها وسائل الإعلام المحلية بأنها "شديدة التدمير". ويبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي في بكين حوالى 600 ملليمتر.
وذكرت السلطات أن 16 شخصا لقوا حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة في إقليم خبي القريب من بكين.
لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم في مدينة تشنغده الواقعة على مشارف بكين ولا يزال 18 في عداد المفقودين.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) عن السلطات المحلية، في وقت متأخر أمس الأربعاء، قولها إن الوفيات وقعت في قرى داخل منطقة "شينغلونغ" التابعة لـ"تشنغده" في إقليم خبي، دون تحديد توقيت وفاتهم أو كيفيتها.
ووقعت الوفيات في "تشنغده" في القرى التي تقع على حدود "مييون" وتبعد حوالي 25 كيلومترا عن خزان مييون الذي يعد الأكبر في شمال الصين.
وفي قرية أخرى تقع إلى الشمال من الخزان، أدى انهيار أرضي يوم الاثنين إلى وفاة ثمانية، في حين لا يزال أربعة في عداد المفقودين.

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المصدر: وكالات
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