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تايلاند تحقق اختراقاً في مفاوضات الرسوم مع أميركا

تايلاند تحقق اختراقاً في مفاوضات الرسوم مع أميركا
1 أغسطس 2025 08:30

أعلن المتحدث باسم الحكومة التايلاندية، جيرايو هونجسب، أن الولايات المتحدة وافقت على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات التايلاندية من 36% إلى 19%، وهو معدل مماثل لما حصلت عليه عدة دول من جنوب شرق آسيا.
وقال هونجسب في بيان رسمي: "إنه أحد الإنجازات الرئيسية لـ «فريق تايلاند» في نهج يضمن المكسب للطرفين، لتأمين قاعدة التصدير للبلاد وأمنها الاقتصادي على المدى الطويل".  ولم يكشف البيان عن تفاصيل العرض الأحدث الذي قدمته تايلاند في المفاوضات.
ويأتي هذا الاتفاق بعد أيام من وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا، عقب اشتباكات حدودية استمرت قرابة أسبوع وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 41 شخصاً.
وأفادت تقارير أن الاتفاق تم بضغط من واشنطن، حيث صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه لن يواصل إبرام الاتفاقيات التجارية في حال استمرار النزاع. وعلى صعيد متصل، وبعد تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات من ليسوتو، تقرر الآن فرض رسوم بنسبة 15% فقط.
كما ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على تايوان، و19% على باكستان، في حين ستخضع سلع مستوردة من دول مثل أيسلندا، وفيجي، وغانا، وغيانا، والإكوادور، لرسوم جمركية قدرها 15%.

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المصدر: وكالات
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دونالد ترامب
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