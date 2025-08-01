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ارتفاع حصيلة ضحايا القصف على كييف

مبانٍ سكنية متضررة جراء هجمات بطائرات مسيّرة روسية في كييف (وكالات)
1 أغسطس 2025 08:50

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الذي استهدف بالصواريخ والمسيّرات العاصمة كييف صباح أمس الخميس، إلى 26 قتيلا، بينهم ثلاثة أطفال، و156 جريحا.
قالت وزارة الداخلية الأوكرانية، غداة إعلان السلطات أن القصف أسفر عن مقتل 16 شخصاً، إن فرق الإنقاذ انتشلت خلال الليلة الماضية وصباح اليوم 10 جثث من تحت أنقاض مبنى سكني في منطقة سفياتوشينسكي، من بينها جثة طفل يبلغ من العمر عامين.
وأضافت الوزارة، في منشور على منصة "تلغرام"، أن عدد الجرحى ارتفع إلى 159 مصاباً، بينهم 16 طفلاً.

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قصف صاروخي
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