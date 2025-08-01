الجمعة 1 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الدولار يصعد بعد فرض رسوم جمركية جديدة من ترامب

الدولار يصعد بعد فرض رسوم جمركية جديدة من ترامب
1 أغسطس 2025 12:12

يتجه الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في نحو ثلاث سنوات مقابل العملات الرئيسية الأخرى، إذ حافظ على زخمه اليوم الجمعة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن معدلات رسوم جمركية جديدة على العشرات من الشركاء التجاريين.
واستفاد الدولار أيضا من عوامل غير تجارية، إذ لامس الين أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار مواصلا الانخفاض الذي شهده أمس الخميس بعد أن أشار بنك اليابان إلى أنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف رفع أسعار الفائدة.
وسجل الين 150.46 للدولار في أحدث تعاملات بعد أن انخفض إلى أضعف مستوى له منذ 28 مارس عند 150.915 للدولار في وقت سابق من اليوم الجمعة.
ويتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، إلى الارتفاع 2.4% هذا الأسبوع، ليسجل أفضل أداء أسبوعي منذ الارتفاع 3.1% في سبتمبر 2022.
وصعد المؤشر اليوم إلى 100.14، مسجلا أعلى مستوى منذ 29 مايو.
وتأثرت عملات بعض الدول نتيجة زيادة الرسوم الجمركية المفروضة عليها أكثر من غيرها.
وتراجع الدولار الكندي 0.12% إلى 1.3872 مقابل نظيره الأميركي، مسجلا أدنى مستوى منذ 22 مايو، بعد أن فرض ترامب على كندا ضريبة 35% بدلا من 25% التي هدد بها في وقت سابق.
وهبط الفرنك السويسري بما يصل إلى 0.26% إلى 0.8120 للدولار بعد أن حدد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات السويسرية عند 39% ارتفاعا من 31% ألمح إليها سابقا.
واجتاحت موجة بيع الأسواق الناشئة الآسيوية مع تداعيات الرسوم الجمركية التي امتدت إلى المنطقة. وتراجع البيزو الفلبيني إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، وسجل الدولار التايواني أدنى مستوى منذ أوائل يونيو. وهبط الوون الكوري الجنوبي إلى مستويات لم يشهدها منذ منتصف مايو.
واستقر اليورو بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين تقريبا قرب 1.1428 دولار، إذ لا يزال متأثرا بما تعتبره الأسواق اتفاقية تجارية غير متوازنة مع واشنطن. ولم يبتعد اليورو كثيرا عن مستوى 1.1401 دولار الذي سجله يوم الأربعاء وهو أدنى مستوى منذ 10 يونيو.
وقال مايك هولاهان المدير في شركة «إليكتوس فاينانشال» في أوكلاند: «على المدى القصير، يمكن القول إن الدولار سيرتفع أكثر... اكتسحت أخبار الرسوم الجمركية معظم الأسواق».
وأضاف: «الحدث الأبرز هذا الأسبوع هو إعادة تقييم اليورو بالخفض. والنتيجة النهائية هي أن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تشكل عائقا إضافيا أمام اليورو».
وسرعان ما تعرضت اتفاقية التجارة الإطارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي أبرمت يوم الأحد، لانتقادات من قادة فرنسا ورئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، باعتبارها غير عادلة بالنسبة لأوروبا.
وحافظ الدولار على قوته على الرغم من مواصلة ترامب لهجماته على رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» جيروم باول الليلة الماضية. 
وأدت تهديدات ترامب المتكررة بإقالة باول ودعواته لمجلس الاحتياطي لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير إلى التشكيك في استقلالية البنك المركزي، مما أضر بالدولار في الأشهر القليلة الماضية.
وتجاهل البنك المركزي هذا الضغط يوم الأربعاء بإبقاء سياسته النقدية دون تغيير، مشيرا إلى «ارتفاع طفيف» في التضخم وإلى «قوة» سوق العمل.
وتترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأميركية في وقت لاحق من اليوم.
ويتوقع الاقتصاديون انخفاض نمو التوظيف إلى 110 آلاف وظيفة جديدة في يوليو، من 147 ألف وظيفة جديدة في الشهر السابق، وهو تباطؤ ملحوظ، ولكن من غير المتوقع أن يكون مثيرا للقلق بشكل خاص.

 

أخبار ذات صلة
ترامب يفرض رسوماً جمركية واسعة تشمل كندا وسويسرا
تايلاند تحقق اختراقاً في مفاوضات الرسوم مع أميركا
المصدر: وكالات
الدولار الأميركي
الدولار
الولايات المتحدة
أميركا
الرسوم الجمركية
اليورو
بروكسل
واشنطن
البنك المركزي الأميركي
آخر الأخبار
"أبوظبي للصحة العامة" يوسّع نطاق برنامج الفحص الدوري الشامل
علوم الدار
"أبوظبي للصحة العامة" يوسّع نطاق برنامج الفحص الدوري الشامل
اليوم 17:17
نيوكاسل يرفض عرضاً من ليفربول لضم إيزاك بـ 100 مليون جنيه إسترليني
الرياضة
نيوكاسل يرفض عرضاً من ليفربول لضم إيزاك بـ 100 مليون جنيه إسترليني
اليوم 17:05
آثار قصف ومعارك في أوكرانيا
الأخبار العالمية
بوتين يجدد شروط روسيا للسلام في أوكرانيا
اليوم 17:03
تحذيرات سابقة من تسونامي أعقبت زلزالاً قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا في روسيا (وكالات)
الأخبار العالمية
«العالمية للأرصاد»: الزلازل وتسونامي تهديد متصاعد يتطلب تعزيز الإنذار المبكر دوليا
اليوم 16:40
«الأمن السيبراني» وشرطة أبوظبي يحذران من التعامل مع الرسائل والمكالمات مجهولة المصدر
علوم الدار
«الأمن السيبراني» وشرطة أبوظبي يحذران من التعامل مع الرسائل والمكالمات مجهولة المصدر
اليوم 16:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©