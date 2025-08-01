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رئيسة سويسرا تعلّق على رسوم جمركية فرضها ترامب

علم سويسرا وإلى جانبه كبسولات دواء
1 أغسطس 2025 18:25

علّقت كارين كيلر سوتر رئيسة سويسرا، اليوم الجمعة، على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بلادها.
وقالت كيلر سوتر إن حكومة سويسرا تشعر بخيبة أمل من الرسوم وإن الرقم، البالغ 39 بالمئة، فاق التوقعات.
وأضافت، على هامش فعالية بمناسبة اليوم الوطني السويسري في رويتلي "من المؤسف أن تفرض رسوم أعلى بكثير مما تفاوضنا عليه".
وقالت إنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية لا تشمل قطاع الأدوية، فإن زيادة هذه الرسوم سيكون لها تأثير "سيئ للغاية" على الاقتصاد السويسري.
وحدد ترامب، في أمر تنفيذي رئاسي، رسوما جمركية من بينها ما يبلغ 35 بالمئة على الكثير من السلع من كندا و50 بالمئة على البرازيل، و25 بالمئة للهند و20 بالمئة لتايوان و39 بالمئة لسويسرا.
ونص الأمر على فرض معدلات رسوم جمركية مرتفعة على الواردات تتراوح بين 10 و41 بالمئة خلال سبعة أيام لإجمالي 69 شريكا تجاريا، وذلك اعتبارا من حلول الموعد النهائي عند الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0401 بتوقيت جرينتش).
وأضافت الرئيسة السويسرية أن الحكومة تواصلت بالفعل مع الولايات المتحدة للتوصل إلى حل. 

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المصدر: وكالات
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رسوم جمركية
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