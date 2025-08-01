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بركان يثور مطلقا عمودا هائلا من الدخان في إندونيسيا

ثوران بركان "جبل ليووتوبي لاكي-لاكي" في إندونيسيا
1 أغسطس 2025 19:55

قالت هيئة المسح البركاني في إندونيسيا إن بركان "جبل ليوتوبي لاكي لاكي" في مقاطعة "نوسا تنقارا الشرقية" ثار، اليوم الجمعة، مما أدى إلى إطلاق عمود من الرماد بلغ ارتفاعه أكثر من 10 كيلومترات.

وثار البركان عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك ثوران في أوائل يوليو الماضي أدى إلى إطلاق رماد بركاني بلغ ارتفاعه 18 كيلومترا وتسبب في اضطرابات في الرحلات الجوية المتجهة من جزيرة "بالي" السياحية القريبة وإليها.

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ودعت هيئة المسح البركاني السكان، اليوم، إلى إخلاء منطقة تبعد من ستة إلى سبعة كيلومترات عن فوهة البركان وإلى توخي الحذر من مخاطر التدفق الطيني حال هطول أمطار غزيرة.
وأظهرت صور، نشرتها الهيئة، مشهدا دراميا للبرق البركاني وهو يلمع فوق البركان وعمود الرماد الذي يعكس اللون الأحمر للحمم البركانية المتدفقة أسفل سفوح الجبل.

المصدر: د ب أ
بركان
إندونيسيا
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بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي
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