مبعوث الرئيس الأميركي يزور قطاع غزة

زار ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قطاع غزة الذي تقول منظمات تابعة للأمم المتحدة إنه مهدد بالمجاعة.

وتفقد ويتكوف موقعا لتوزيع مساعدات غذائية في منطقة رفح في محاولة لوضع خطة مساعدات جديدة للقطاع.

وقال ويتكوف، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إنه التقى أيضا مع وكالات أخرى.

وأضاف "تمثل الهدف من الزيارة في إعطاء (ترامب) فهما واضحا للوضع الإنساني والمساعدة في صياغة خطة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان غزة".

ونقل موقع "أكسيوس" الإلكتروني الأميركي، اليوم الجمعة، عن الرئيس ترامب قوله إنه يعمل على خطة من أجل إطعام الناس في قطاع غزة.