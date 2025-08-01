السبت 2 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حداد في أوكرانيا بعد مقتل 31 في هجوم روسي على كييف

رجال إطفاء أوكرانيون بموقع هجوم صاروخي في كييف - أرشيفية
2 أغسطس 2025 01:08

كييف (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة
بوتين: روسيا تريد سلاماً دائماً ومستقراً في أوكرانيا
أميركا والناتو يطوران آلية لتزويد أوكرانيا بأسلحة
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

انتشلت فرق الإنقاذ الأوكرانية أكثر من 10 جثث أخرى من تحت أنقاض مبنى سكني انهار جزئياً في كييف، عقب غارة جوية روسية، هي الأسوأ هذا العام على العاصمة الأوكرانية، مما رفع عدد قتلى الهجوم إلى 31.
وأصيب 159 شخصاً في المجمل جراء الهجوم متعدد الموجات الذي أطلقت فيه روسيا أكثر من 300 طائرة مسيَّرة و8 صواريخ أمس الأول، وهو الأحدث في حملة من الضربات العنيفة على البلدات والمدن الأوكرانية.
وقالت القوات الجوية في كييف، أمس، إن الدفاعات الجوية دمرت أكثر من 6000 طائرة مسيَّرة وصاروخ في أنحاء البلاد في شهر يوليو وحده.
وقالت يوليا سفيريدينكو، رئيسة وزراء أوكرانيا، على منصة «إكس»: «يمتلك العالم كل الأدوات اللازمة لضمان مثول روسيا أمام العدالة. ما ينقصنا ليس القوة، بل الإرادة».

أوكرانيا
روسيا
روسيا وأوكرانيا
الحرب في أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
كييف
آخر الأخبار
فلسطينيون يحاولون الحصول على مساعدات إنسانية في بيت لاهيا (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: نعمل على توفير الغذاء لأهالي غزة
2 أغسطس 2025
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
بوتين: روسيا تريد سلاماً دائماً ومستقراً في أوكرانيا
2 أغسطس 2025
وزير الخارجية الألماني خلال زيارته إلى بلدة «الطيبة» بالضفة الغربية
الأخبار العالمية
ألمانيا: اعتداءات المستوطنين في الضفة «إرهاب منظم»
2 أغسطس 2025
ليبيا... اتفاق على تعديل الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات
الأخبار العالمية
ليبيا... اتفاق على تعديل الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات
2 أغسطس 2025
طفلة وامرأة تبكيان أحد أقاربهما الذي قتل خلال محاولته الحصول على طعام في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: العدوان الإسرائيلي حوّل غزة إلى «مقبرة جماعية» للأطفال
2 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©