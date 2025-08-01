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سلام: إنقاذ لبنان يتم بحصر السلاح في يد الجيش وحده

نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية
2 أغسطس 2025 01:08

بيروت (الاتحاد)

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أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس، أن إنقاذ لبنان يتم بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد الجيش وحده.  
وقال سلام في تصريح له بمناسبة عيد الجيش اللبناني، على حسابه بمنصة «إكس»: «لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده، ولا استقرار إلا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وفقاً لما نص عليه اتفاق الطائف، والبيان الوزاري لحكومتنا».  
وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية: «جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد. في عيده، تحية إكبار لجيشنا الأبي، لتضحيات أفراده ورتبائه، ولشهدائه الأبرار. فهو عنوان سيادتنا ورمز استقلالنا والحصن الحصين لأمننا».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، مقتل 4 أشخاص جراء غارات جوية نفذها الطيران الإسرائيلي على مناطق مختلفة من البلاد.
وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، في بيان، أن سلسلة الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي أدت إلى مقتل 4 أشخاص.

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