السبت 2 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

22 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمستشفيات القدس

منظر عام لمدينة القدس القديمة ويظهر مسجد قبة الصخرة - أرشيفية
2 أغسطس 2025 01:08

بروكسل (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ترامب: نعمل على توفير الغذاء لأهالي غزة
ألمانيا: اعتداءات المستوطنين في الضفة «إرهاب منظم»

أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، أن الاتحاد الأوروبي قدم 22 مليون يورو «25,1 مليون دولار» لستة مستشفيات في القدس الشرقية لدعم علاج المرضى، بما في ذلك من غزة والضفة الغربية.  
وتم دفع المبلغ إلى السلطة الفلسطينية، حيث أسهمت إيطاليا بمبلغ مليون يورو. 
وأضافت المفوضية الأوروبية أن «الدعم المالي يهدف إلى السماح للمستشفيات بمواصلة تقديم معايير عالية من خدمات الرعاية الصحية للمرضى الفلسطينيين على الرغم من تعرضها حالياً لضغوط بسبب الصراع الحالي والتحديات الاقتصادية التي لها صلة بالحرب في غزة». 
وجاء في بيان صحفي إن «تلك المستشفيات هي مكون لا يتجزأ من نظام الرعاية الصحية الفلسطيني حيث يقدم خدمات طبية متخصصة غير متاحة في المستشفيات العامة».  
يشار إلى أنه منذ عام 2013، دعم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الـ 27 مستشفيات القدس الشرقية الستة بمبلغ يزيد على 213 مليون يورو، حسب أرقام المفوضية.

الاتحاد الأوروبي
فلسطين
القدس
القدس الشرقية
المفوضية الأوروبية
السلطة الفلسطينية
آخر الأخبار
فلسطينيون يحاولون الحصول على مساعدات إنسانية في بيت لاهيا (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: نعمل على توفير الغذاء لأهالي غزة
2 أغسطس 2025
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
بوتين: روسيا تريد سلاماً دائماً ومستقراً في أوكرانيا
2 أغسطس 2025
وزير الخارجية الألماني خلال زيارته إلى بلدة «الطيبة» بالضفة الغربية
الأخبار العالمية
ألمانيا: اعتداءات المستوطنين في الضفة «إرهاب منظم»
2 أغسطس 2025
ليبيا... اتفاق على تعديل الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات
الأخبار العالمية
ليبيا... اتفاق على تعديل الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات
2 أغسطس 2025
طفلة وامرأة تبكيان أحد أقاربهما الذي قتل خلال محاولته الحصول على طعام في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: العدوان الإسرائيلي حوّل غزة إلى «مقبرة جماعية» للأطفال
2 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©