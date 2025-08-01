ألمانيا: اعتداءات المستوطنين في الضفة «إرهاب منظم»

برلين (وكالات)

زار وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أمس، بلدة «الطيبة» شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، واطلع على اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بها، واصفها الهجمات بأنها بمثابة «إرهاب منظم».

وكان في استقبال الوزير رئيس بلدية «الطيبة» سليمان خورية، ورعاة الكنائس في البلدة، وبعض الأهالي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن الوزير الألماني قوله إن «اعتداءات المستوطنين بحق بلدة الطيبة، وغيرها من المناطق، ليست أعمالا أحادية، وهي بمثابة إرهاب منظم وجرائم بحق السكان، ويجب أن يتم متابعتها وإيقافها».

وأضاف فاديفول أن «هناك تقارير أفادت بأن الجيش الإسرائيلي لم يمنع تلك الاعتداءات أو ربما قد يكون شارك فيها، وهذا ما يقلق الحكومة الألمانية».

ودعا إسرائيل إلى الالتزام بالقوانين الدولية، وملاحقة المستوطنين المعتدين، وتوفير الحماية للفلسطينيين.

واعتبر فاديفول، التوسع الاستيطاني عقبة أمام حل الدولتين، ويحد من حركة الفلسطينيين، مؤكدا ضرورة سن قوانين رادعة للمستوطنين المعتدين.

وفي 28 يوليو الماضي تسلل مستوطنون إسرائيليون إلى بلدة «الطيبة» وهاجموا منازل المواطنين، وأضرموا النار في مركبتين، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.