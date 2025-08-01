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مقتل 83 فلسطينياً وإصابة 554 آخرين خلال 24 ساعة

فلسطينيون يندفعون نحو شاحنة محملة بمساعدات إنسانية في شارع الرشيد (أ ف ب)
2 أغسطس 2025 01:08

غزة (الاتحاد)

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أعلن تجمع عشائر غزة، أمس، رفضه القاطع التعامل مع مراكز توزيع المساعدات التي تُشرف عليها إسرائيل والولايات المتحدة داخل قطاع غزة، وأكد أن المعونات التي تقدمها «مغمسة بالدم».
وقال رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر حسني سلمان المغني في مؤتمر صحفي عقده في غزة إن «المساعدات التي توزع بإشراف إسرائيل والولايات المتحدة مغموسة بدماء الشهداء»، موضحاً: «نقدم يومياً ما بين 80 إلى 90 شهيداً، مقابل كرتونة معونات».
وحذر المغني من تفاقم المأساة في القطاع، قائلاً: «أولادنا في الشوارع عراة جياع، لا ماء ولا طعام ولا نور. نشاهد الموت البطيء كل يوم، بينما العالم يتفرج بصمت».
وقتل ما لا يقل عن 83 فلسطينياً في غزة وأصيب 554 آخرون بجروح أكثر من نصفهم من منتظري المساعدات الإنسانية خلال 24 ساعة على إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع على ما أفادت به السلطات الصحية في غزة أمس.
وأضافت السلطات الصحية في غزة في تقريرها الإحصائي اليومي أن «عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية».
وتابع التقرير أنه «بذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 60332 قتيلاً و147643 إصابة».

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