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بدء تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على نماذج الذكاء الاصطناعي

بدء تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على نماذج الذكاء الاصطناعي
2 أغسطس 2025 08:13

تدخل، اليوم السبت، حيز التنفيذ التزامات قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، الخاصة بمزوّدي نماذج الذكاء الاصطناعي العامة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وتهدف القواعد إلى توفير معلومات أوضح حول كيفية تدريب النماذج، وتحسين حماية حقوق النشر، وتعزيز تطوير مسؤول للذكاء الاصطناعي.
ونشرت المفوضية الأوروبية إرشادات لتوضيح الجهات المطالبة بالامتثال، كما أصدرت نموذجاً موحداً لتلخيص البيانات المستخدمة في تدريب النماذج.
وتُعرّف النماذج العامة بأنها تلك التي تتجاوز قدرة تدريبها 10^23 عملية حسابية عائمة FLOP وقادرة على توليد اللغة.
وأكدت المفوضية والدول الأعضاء أن مدونة السلوك الخاصة بهذه النماذج، التي طورها خبراء مستقلون، تُعد أداة طوعية مناسبة لإثبات الامتثال، ويستفيد من يلتزم بها من تخفيف الأعباء وزيادة الوضوح القانوني.
واعتباراً من اليوم، يُلزم مزوّدو النماذج بالامتثال لمتطلبات الشفافية وحقوق النشر عند إدخال نماذجهم إلى السوق الأوروبية.
أما النماذج المتقدمة جداً والتي تتجاوز قدرتها 10^25 FLOP، وتشكل مخاطر نظامية، فعليها التزامات إضافية تشمل إخطار المفوضية وضمان السلامة والأمن.

 

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المصدر: وام
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نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية
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