ثوران بركان «ليوتوبي» في إندونيسيا

أعلنت وكالة الجيولوجيا الإندونيسية أن بركان «ليوتوبي لاكي لاكي» الواقع في جزيرة فلوريس، ثار مجدداً فجر اليوم السبت، مطلقاً عموداً هائلاً من الرماد ارتفع إلى نحو 18 كيلومتراً في السماء.

وحدث الثوران في الساعة 1:05 صباحاً 17:05 بتوقيت جرينتش الجمعة، في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية، وأدى إلى انبعاث سحابة كثيفة من الرماد الرمادي والأسود.

وأفاد مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية برصد انجراف المواد البركانية باتجاه الجنوب الغربي، والغرب، والشمال الغربي، مؤكداً بقاء البركان عند أعلى مستوى من التحذير.

ودعت السلطات الماليزية والزوار إلى الابتعاد عن منطقة قطرها 6 إلى 7 كيلومترات حول فوهة البركان. ويأتي هذا الثوران بعد أقل من 24 ساعة على نشاط بركاني مماثل يوم الجمعة، حين أطلق البركان عمود رماد بلغ ارتفاعه نحو 10 كيلومترات.