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إيطاليا تعلن بدء إنزال المساعدات جواً على غزة السبت المقبل

إيطاليا تعلن بدء إنزال المساعدات جواً على غزة السبت المقبل
2 أغسطس 2025 13:48

أعلنت إيطاليا، على لسان وزير دفاعها جويدو كروسيتو، عزمها إطلاق عملية إنسانية عاجلة لإنزال المساعدات جواً إلى المدنيين في قطاع غزة، على أن تبدأ أولى عمليات الإنزال في 9 أغسطس الجاري.
وأوضح كروسيتو، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية اليوم، أن المهمة ستنفذها وحدات مشتركة من الجيش والقوات الجوية الإيطالية، وتهدف إلى إيصال السلع الأساسية للمدنيين الذين يعانون بشدة. وأضاف أن العملية ستبدأ بإرسال فريق تحضيري خلال الساعات القادمة لتنسيق الجهود على الأرض، بينما تتولى وزارة الخارجية حالياً شراء المواد الغذائية ونقلها إلى الأردن، لتكون جاهزة للإرسال إلى غزة في الموعد المحدد.

 

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