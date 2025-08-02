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ذئب يهاجم طفلًا في ضواحي أوتريخت الهولندية

ذئب يهاجم طفلًا في ضواحي أوتريخت الهولندية
2 أغسطس 2025 15:26

أصدرت السلطات الهولندية تحذيراً مشدداً من دخول الغابات والمحميات الطبيعية في مقاطعة أوترخت، بعد أن هاجم ذئب طفلاً يبلغ من العمر ست سنوات كان يلعب في ضواحي المدينة.
وقال مسؤولون محليون إن الذئب، المعروف بتسببه في مشكلات سابقة بالمنطقة، كان وراء الهجوم الذي وقع الأربعاء الماضي قرب معلم «هرم أوسترليتز» السياحي الشهير، حيث سحب الطفل إلى داخل إحدى الغابات قبل إنقاذه.
وأضاف المسؤولون أنهم جددوا التحذيرات السابقة وطالبوا السكان والزوار بـ«الابتعاد عن جميع الأراضي والغابات والمحميات الطبيعية»، مؤكدين إصدار تصريح بإطلاق النار على الذئب.
وجاء القرار عقب مشاورات بين خبراء محليين ودوليين في شؤون الذئاب، وسط مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث.

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المصدر: وكالات
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