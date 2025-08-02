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ألمانيا: التقدم في إيصال المساعدات إلى غزة "غير كافٍ"

طائرة تسقط مساعدات غذائية على قطاع غزة
2 أغسطس 2025 19:42

قالت الحكومة الألمانية، اليوم السبت، إن "التقدم الأولي المحدود" في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ما زال "غير كافٍ".
وعقب زيارة وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى المنطقة، يومي الخميس والجمعة، أعلن المتحدث باسم الحكومة ستيفان كورنيليوس، في بيان، أن برلين "لاحظت تقدما أوليا محدودا في (إيصال) المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة. ومع ذلك، لا يزال غير كافٍ لتخفيف وطأة حالة الطوارئ".
وقال كورنيليوس إن "إسرائيل تظل ملزمة بضمان إيصال كامل للمساعدات".
وأضاف المتحدث باسم الحكومة الألمانية أنه في اجتماع لمجلس الوزراء الأمني للحكومة، اليوم السبت "نوقشت الخيارات المختلفة المعروفة لممارسة الضغط من دون اتخاذ قرار".
وبدأ الجيش الألماني، أمس الجمعة على غرار دول أخرى هذا الأسبوع، إسقاط إمدادات فوق قطاع غزة، حيث حملت أول رحلتين حوالي 14 طنا من المواد الغذائية والإمدادات الطبية.

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