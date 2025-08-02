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مستوطنون إسرائيليون يقطعون أشجار زيتون مُعمِّرة في الضفة

مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (أرشيفية)
3 أغسطس 2025 01:02

رام الله (الاتحاد)

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قطع مستوطنون إسرائيليون، أمس، 15 شجرة زيتون مُعمِّرة، فيما أطلق آخرون مواشيهم للرعي في أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وفي قرية «فرخة» جنوب سلفيت شمالي الضفة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» بأن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا منطقة «المنقاع»، وقطعوا 15 شجرة زيتون مُعمِّرة.
وفي قرية «شلال العوجا»، شمال أريحا، شرقي الضفة، أوضحت منظمة حقوقية، في بيان، أن «إسرائيليين من البؤر الاستيطانية قرب قرية شلال العوجا، رعوا أغنامهم في أعلاف ومحاصيل سكان قرية عين العوجا الفلسطينية».
وقالت المنظمة إن «أغنام المستوطنين الإسرائيليين أتلفت الأعلاف والأراضي الفلسطينية المزروعة».
وأشارت إلى أن «المستوطنين شددوا خلال العام الجاري من عمليات التضييق على الفلسطينيين في التجمعات البدوية في العوجا من أجل استغلال المياه وتهجير السكان».
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، ارتكب المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري ألفين و153 اعتداء، تسببت في مقتل 7 فلسطينيين.

إحراق أشجار زيتون
أشجار الزيتون
أشجار الزيتون في الضفة
مستوطنون إسرائيليون
المستوطنون الإسرائيليون
إسرائيل
فلسطين
الضفة الغربية
الضفة الغربية المحتلة
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