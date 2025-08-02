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فلسطين تجدد المطالبة بضغط دولي على إسرائيل لفتح معابر غزة

دبابة إسرائيلية تتوغل داخل قطاع غزة - أرشيفية
3 أغسطس 2025 00:58

رام الله (الاتحاد)

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طالبت الحكومة الفلسطينية، أمس، المجتمع الدولي بتكثيف الضغط على إسرائيل لفتح معابر قطاع غزة، والسماح بإدخال الآلاف من شاحنات المساعدات الإنسانية المتكدسة في محيط القطاع.
وقالت الحكومة في بيان: «نداء عاجل إلى المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والإغاثية، بممارسة المزيد من الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل فتح معابر قطاع غزة لإدخال شاحنات المساعدات التي تتكدس بالآلاف في محيط قطاع غزة».
وأوضحت أن «مستويات انعدام الأمن الغذائي في غزة وصلت إلى 100 بالمئة، بحسب تقارير مؤسسات أممية مختصة».
كما دعت إلى «وقف تصاعد استخدام الجوع سلاحاً لقتل أبناء شعبنا في القطاع الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية».

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