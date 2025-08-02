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قتلى جراء غارة على منجم في ميانمار

قتلى جراء غارة على منجم في ميانمار
2 أغسطس 2025 22:39

أسفرت غارة جوية على منجم للياقوت في ميانمار عن مقتل 13 شخصا، اليوم السبت، في منطقة موغوك (شمال) التي تسيطر عليها مجموعة مسلحة، وفق شاهد عيان.
وقال أحد سكان المنطقة، طالبا عدم كشف اسمه، إن الهجوم أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينما قضى ستة آخرون متأثرين بجروحهم.
وأوضح أن من بين القتلى أب وابنه كانا يمرّان على دراجة نارية، مشيرا إلى أن "سيارة كانت تعبر المكان استهدفت أيضا"، ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص كانوا بداخلها.
وأكد متحدث في منطقة موغوك، عدد القتلى، لكنه أفاد بإصابة 14 شخصا.
وقال المتحدث "كان الشارع مكتظا ولهذا السبب سقط هذا العدد من القتلى".
وتتمتع ميانمار بثروة من الأحجار الكريمة والمعادن النادرة.

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المصدر: وكالات
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