دخان حرائق غابات كندا يلوث هواء مناطق في أميركا

خيم دخان حرائق الغابات الكندية فوق عدة ولايات في الغرب الأوسط الأميركي، اليوم السبت، مما تسبب في إطلاق تحذيرات من انتشار هواء غير صحي لليوم الثالث على التوالي على الأقل.

وصدرت تحذيرات بشأن جودة الهواء في ولايات أيوا ومينيسوتا وويسكونسن وميشيجن، بالإضافة إلى شرقي نبراسكا وأجزاء من إنديانا وإلينوي.

وذكر خبراء الأرصاد الجوية أن انتشار الدخان في السماء سيستمر معظم اليوم.

ويعتبر الأشخاص المصابون بأمراض الرئة والقلب والأطفال وكبار السن والنساء الحوامل الأكثر عرضة لمشاكل التنفس.

وأعلن مسؤولون بيئيون كنديون أن دخان حرائق الغابات، الذي يسبب انخفاضا في الرؤية ويلوث الهواء، سيخيم على بعض المناطق حتى غد الأحد.

وأدرجت قاعدة بيانات مراقبة جودة الهواء "آي كيو إير"، ومقرها سويسرا، التي تقيم جودة الهواء في الوقت الفعلي، مدينة مينيابوليس ضمن قائمة أسوأ مدن العالم من حيث تلوث الهواء منذ أمس الجمعة.

من المتوقع أن يصل مؤشر جودة الهواء إلى الفئة الحمراء أو غير الصحية في مساحة كبيرة من ولاية مينيسوتا ومن المرجح أن يظل كذلك طوال اليوم السبت.