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زلزال بقوة 3 درجات يهز منطقة نيويورك

زلزال
3 أغسطس 2025 08:29

ضرب زلزال صغير بلغت قوته 3 درجات على مقياس ريختر منطقة نيويورك الحضرية مساء السبت، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. وضرب الزلزال ضاحية هازبروك هايتس في نيوجيرسي، على بعد أقل من 13 كيلومترا غرب سنترال بارك، وعلى عمق حوالي 10 كيلومترات. ووصف أحد سكان حي بروكلين في نيويورك الهزة بأنها كانت قصيرة جدا، مجرد تمايل طفيف للحظة. ومع ذلك، سرعان ما اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بمن شعروا بالهزة. وقال الحساب الرسمي لمبنى إمباير ستيت على منصة التوصل الاجتماعي "إكس": "أنا بخير". وكانت الهزة أخف بكثير من زلزال بلغت قوته 8ر4  درجة في عام 2024 ضرب تيوكسبيري، نيوجيرسي، أبعد قليلا إلى الغرب من المدينة. 

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المصدر: وكالات
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