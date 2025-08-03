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ثلوج نادرة في أستراليا وسط طقس قارس

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3 أغسطس 2025 12:42

قالت السلطات الأسترالية إن عدة بلدات في شرق أستراليا غطتها طبقة من الثلوج هي الأكثر سمكا منذ عقود إذ اجتاح طقس عاصف المنطقة مطلع الأسبوع مما تسبب في حدوث سيول وتقطع السبل بسيارات وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.
وقالت خدمة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز إنه كان من المتوقع سقوط حوالي 50 سنتيمترا من الثلوج أمس السبت في بعض المناطق، مع توقع هطول أمطار يزيد منسوبها عن 10 سنتيمترات في مناطق أخرى. وبدأت الأحوال الجوية تتحسن اليوم الأحد.
وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن أجزاء من منطقة نيو إنجلاند الشمالية الغربية في الولاية سقط عليها أكبر كمية ثلوج منذ 20 عاما، بينما قالت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد إن منطقة في ولاية كوينزلاند المجاورة شهدت أول تساقط للثلوج منذ 10 سنوات.
وقالت خدمة الطوارئ إنها استجابت لأكثر من 1455 حادثا بينما تقطعت السبل بأكثر من 100 سيارة بسبب الثلوج، مضيفة أن العواصف ألحقت أضرارا بالمباني وأنها أصدرت عدة تحذيرات من حدوث سيول ضخمة.
وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية إن عشرات الآلاف من المنازل قضت الليل دون كهرباء.
وقالت الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز، أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، إن سيارة علقت في مياه السيول مساء أمس السبت وجرفت المياه مسافرة. وأضافت أن عمليات البحث مستمرة اليوم الأحد.

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المصدر: وكالات
ثلوج
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