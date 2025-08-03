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تصعيد جوي متبادل بين روسيا وأوكرانيا

تصعيد جوي متبادل بين روسيا وأوكرانيا
3 أغسطس 2025 10:23

شهدت الساعات الماضية تصعيدا كبيرا في الهجمات الجوية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بينما تسببت الغارات الروسية بسقوط ضحايا في منطقة خاركيف، تزامنا مع تحذير جديد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تسجيل انفجارات قرب محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن دفاعاتها الجوية دمرت 93 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق، منها 60 فوق البحر الأسود و18 فوق مقاطعة فورونيج، وذلك حسبما نقلت وكالة ريا نوفوستي.

وأعلن عمدة مدينة سوتشي الروسية، أندريه بروشونين، عن اندلاع حريق في خزان وقود بالمدينة فجر اليوم جراء اصطدام حطام طائرة مسيرة به، مؤكدا عدم وقوع إصابات.

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" نقلا عن مسؤولين محليين، بأن غارات جوية روسية استهدفت مدينتي تشوهويف وبالاكليا في منطقة خاركيف ليلة الأحد، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدة منازل.

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وأعلن فيتالي كارابانوف، رئيس الإدارة العسكرية في بالاكليا، مقتل شخص واحد نتيجة قصف طائرة مسيرة لمنزل.

ونقلت "أوكرينفورم" عن المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، دعوته مجددا إلى "أقصى درجات ضبط النفس العسكري" قرب المنشآت النووية لمنع خطر وقوع حادث نووي.

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قد أفادت مساء السبت بوقوع 104 اشتباكات على طول الجبهة، كان أشرسها في قطاع بوكروفسك.

 

المصدر: وكالات
روسيا
كييف
روسيا وأوكرانيا
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