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البابا ليو الرابع عشر يندد بالحروب

البابا ليو الرابع عشر يشارك في فعالية للشباب
3 أغسطس 2025 16:42

عبر البابا ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، عن أسفه العميق إزاء الحرب الدائرة في قطاع غزة والصراع المحتدم في أوكرانيا، ودعا الشباب الكاثوليكي إلى المساعدة في بناء عالم أفضل.
وشارك بابا الفاتيكان، اليوم، في أكبر حدث حتى الآن منذ توليه منصبه قبل ثلاثة أشهر تقريبا، إلى جانب حشد من أكثر من مليون شاب، تجمعوا في فعالية على مشارف العاصمة الإيطالية روما.
وقال البابا "نحن مع شباب غزة، نحن مع شباب أوكرانيا.. إخوتي وأخواتي الشباب، أنتم العلامة على أن عالما مختلفا ممكن.. عالم الأخوة والصداقة، حيث لا تُحل النزاعات بالسلاح بل بالحوار".
ووسط صيحات "فيفا إيل بابا" (يحيا البابا) من شباب يرتدون قمصانا ملونة ويلوحون بالأعلام في ساحة "تور فيرجاتا"، ترأس ليو قداسا اختتم به أسبوعا خاصا من الفعاليات التي تهدف إلى تحفيز الشباب الكاثوليكي.
وقال البابا "أيها الشباب الأعزاء... احملوا هذه الفرحة، هذا الحماس، إلى العالم أجمع. أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم، فاحملوا هذه التحية إلى جميع أصدقائكم، إلى كل شاب وشابة يحتاجون إلى رسالة رجاء".
وانتخب ليو، أول بابا مولود في الولايات المتحدة، في الثامن من مايو الماضي خلفا للبابا الراحل فرنسيس.

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البابا ليو الرابع عشر
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