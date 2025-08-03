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قتيلان جراء تجدد العنف في السويداء بجنوب سوريا

آثار أعمال عنف في السويداء
3 أغسطس 2025 16:58

 قتل شخصان جراء تجدد العنف في محافظة السويداء في جنوب سوريا، وذلك للمرة الأولى منذ سريان وقف لإطلاق النار وضع حدا لمواجهات قبل أسبوعين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد.
وأكد المرصد مقتل شخصين "أحدهما من عناصر الأمن العام" جراء اشتباكات في الريف الغربي للمحافظة.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن مجموعات محلية خرقت اتفاق وقف إطلاق النار و"أقدمت على شن هجمات في عدة قرى بريف المحافظة الغربي".
وأضافت الوكالة أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل "عنصر من الأمن الداخلي وإصابة آخرين".
وهذه المواجهات هي الأولى منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في 20 يوليو الماضي، عقب مواجهات بين مقاتلين من العشائر ومسلحين من مجموعات محلية، أوقعت أكثر من 1400 قتيل.

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المصدر: آ ف ب
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