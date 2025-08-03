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حريق جراء قصف مستودع للنفط في روسيا

حريق في سوتشي جراء قصف
3 أغسطس 2025 17:24

أدى هجوم بمسيّرات إلى اندلاع حريق في مستودع للنفط في سوتشي، المدينة السياحية الساحلية في جنوب غرب روسيا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية اليوم الأحد.
وقال فنيامين كوندراتييف حاكم منطقة كراسنودار، على تطبيق "تلغرام"، إن "سوتشي تعرّضت إلى هجوم بمسيّرات الليلة الماضية".
وأضاف أن حطام المسيّرات ضرب "خزانا للنفط، ما أدى إلى اندلاع حريق" في المدينة المطلة على البحر الأسود.
من جهته، أكد أندري بروشونين رئيس بلدية سوتشي أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا، مشددا على أن "الوضع تحت السيطرة الكاملة"، وأن عناصر الاطفاء يواصلون العمل على إخماد النيران.
وأظهرت صور، بّثها الإعلام الروسي، ألسنة اللهب وسحب الدخان الأسود تتصاعد من الموقع.
وعُلقت حركة الملاحة الجوية في مطار سوتشي لتُستأنف بعد مدة قصيرة، بحسب ما أفادت الوكالة الروسية الاتحادية للنقل الجوي.
تبعد سوتشي نحو 400 كيلومتر عن الحدود مع أوكرانيا.

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المصدر: آ ف ب
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