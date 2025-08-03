الأحد 3 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سقوط طائرة في البحر قبالة جزيرة إسبانية

قوات الأمن وفرق الإنقاذ في عين المكان
3 أغسطس 2025 20:46

أعلنت قوات الأمن الإسبانية، اليوم الأحد، أن خدمات الإنقاذ عثرث على راكبَي طائرة خفيفة بمقعدين سقطت في البحر، مساء أمس السبت، قبالة جزيرة مايوركا في البليار.
وذكرت مصادر أن الراكبين هما الطيار وانبه البالغ 13 عاما.
كان الطيار، الذي قيل إنه أميركي ومتخصص في الطيران العسكري والبهلواني الجوي، يقود الطائرة، وهي من طراز Team Rocket F-4 Raider.
وقع الحادث في منطقة قريبة من منارة "بورت دي سولير" في الجزء الشمالي من الجزيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، بحسب بيان مقتضب صادر عن الحرس المدني.
وقال أشخاص، شاهدوا الحادث من على متن قارب للشرطة، إن الطائرة التي غادرت مطارا في مايوركا قبل ساعتين، تحطمت في البحر، على بعد حوالى 100 متر من الساحل.
وأكدت تقارير صحافية محلية أن الطائرة كانت تقوم بمناورات جوية قبل الحادث.
وقد انتشلت فرق الإنقاذ أجزاء من حطام الطائرة.

أخبار ذات صلة
موجة حر جديدة تجتاح شبه الجزيرة الإيبيرية
رجال الإطفاء يواصلون مكافحة حرائق في جنوب أوروبا
المصدر: وكالات
سقوط طائرة
إسبانيا
مايوركا
آخر الأخبار
اتحاد الكرة يختتم ورشة عمل مراقبي المباريات المحليين
الرياضة
اتحاد الكرة يختتم ورشة عمل مراقبي المباريات المحليين
اليوم 22:00
شسياح يبحثون عن ماء بارد عند نافورة في مدينة قرطبة
الترفيه
موجة حر جديدة تجتاح شبه الجزيرة الإيبيرية
اليوم 21:47
«عطلتنا غير» يختتم 30 يوماً من المغامرات والأنشطة البحرية في الشارقة
الرياضة
«عطلتنا غير» يختتم 30 يوماً من المغامرات والأنشطة البحرية في الشارقة
اليوم 21:30
شعار منصة يوتيوب
الترفيه
"يوتيوب" يطلق ميزة لصناع المحتوى
اليوم 21:18
شعار الجمعية الدولية لطب الإدمان
علوم الدار
الجمعية الدولية لطب الإدمان تشيد بمرسوم رئيس الدولة إنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»
اليوم 21:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©