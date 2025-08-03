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مقتل عنصر أمن سوري في هجوم مسلح بالسويداء

أفراد من قوات الأمن السورية تنتشر في السويداء (أرشيفية)
4 أغسطس 2025 01:23

دمشق (الاتحاد)

قُتل عنصر من الأمن الداخلي السوري وأصيب آخرون، في هجوم مسلح نفذته مجموعات مسلحة في محافظة السويداء.
وقال مصدر أمني، في تصريح لقناة «الإخبارية السورية» الرسمية أمس، إن «المجموعات الخارجة عن القانون تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء، وتهاجم قوات الأمن الداخلي، وتقصف عدة قرى في ريف المحافظة».
وأضاف: «إن خروقات وقف إطلاق النار من تلك المجموعات أدت إلى مقتل عنصر من الأمن الداخلي وإصابة آخرين»، لافتاً إلى أن «هذه الهجمات تأتي بالتزامن مع السعي الحكومي لإعادة الاستقرار والهدوء لمحافظة السويداء، تمهيداً لعودة الخدمات ومظاهر الحياة فيها». وأشار إلى أن «الهجمات تؤكد عزم المجموعات الخارجة عن القانون على إبقاء السويداء في دوامة التوتر والتصعيد والفوضى الأمنية، كما تؤثر على عمل قوافل الإغاثة التي تصل إلى أهلنا في المحافظة». وكانت وكالة الأنباء السورية «سانا» قد أفادت أمس الأول، بإجلاء قافلة تضم 386 شخصاً، معظمهم أطفال ونساء، من محافظة السويداء إلى مدينة بصرى الشام التابعة لمحافظة درعا المجاورة جنوبي البلاد.

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