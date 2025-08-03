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وفاة 68 مهاجراً وفقدان آخرين بغرق قارب قبالة سواحل اليمن

أرشيفية
4 أغسطس 2025 01:23

عدن (الاتحاد)

قال مسؤولون ومصادر أمنية أمس، إن ما لا يقل عن 68 شخصاً لقوا حتفهم، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين، بعد غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن.
وأضافت المصادر أن القارب، الذي يُعتقد أنه كان يقل العشرات من المهاجرين الأفارقة أغلبهم من إثيوبيا، انقلب فجر أمس، بسبب سوء الأحوال الجوية والريح الشديدة قبالة سواحل مديرية أحور بمحافظة أبين في جنوب اليمن على بحر العرب. وقال ثلاثة مسؤولين في السلطة المحلية بمحافظة أبين، إنه تسنى انتشال 68 جثة حتى الآن ما بين سواحل مدينتي زنجبار وشقرة. وأشاروا إلى أن الجهود ما زالت جارية لانتشال الجثث رغم الصعوبات وقلة الإمكانات، فضلاً عن ارتفاع الأمواج.

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