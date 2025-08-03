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برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الجوع في أفغانستان

طفلان أفغانيان في حقل أرز بولاية لغمان (أرشيفية)
4 أغسطس 2025 01:23

كابول (وكالات)

قال برنامج الأغذية العالمي، أنه يحتاج إلى 539 مليون دولار، خلال الـ 6 أشهر المقبلة للاستجابة للأزمة المتنامية في أفغانستان مع تفاقم الجوع. وأضاف البرنامج أن الوضع يتدهور بشكل سريع، حيث تكافح المزيد من الأسر الأفغانية لتوفير إمدادات غذائية أساسية، وسط انتشار الفقر وعدم الاستقرار الاقتصادي، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس. وكشف البرنامج أن 3,5 مليون طفل أفغاني يعانون بالفعل من سوء تغذية، مما يؤدي إلى تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية. وتابع البرنامج أن 10 ملايين شخص بمختلف أنحاء أفغانستان يعتمدون الآن على مساعدات إنسانية من أجل البقاء، مما يبقي البلاد على رأس قائمة الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم. ويلقي تصاعد تلك الأزمة الضوء على الحاجة الملحة لدعم دولي مستدام لأفغانستان. ودون التمويل الفوري، سيزيد خطر الجوع واسع النطاق والمعاناة الشديدة، لاسيما بالنسبة للنساء والأطفال الأكثر عرضة للخطر، في الأشهر المقبلة.

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