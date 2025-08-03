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دعوة برلمانية عربية - لاتينية لوقف فوري لحرب التجويع

طفل فلسطيني يحاول الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة غزة (أرشيفية)
4 أغسطس 2025 01:23

القاهرة (الاتحاد)

دعا البرلمان العربي وبرلمان أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى التدخل العاجل لوقف حرب التجويع والإبادة بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب لقاء معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، ورولاندو ميغيل جونزاليس باتريسيو، رئيس برلمان أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، على هامش مشاركتهما في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
وأكد الجانبان تطابق المواقف بين الدول العربية ودول أميركا اللاتينية، بما في ذلك التوافق الشعبي العربي - اللاتيني في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد الجانبان على ضرورة تحويل التغيرات الإيجابية الملحوظة في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية إلى خطوات عملية تُغيّر الواقع المأساوي في قطاع غزة، مؤكدين وجود قواسم مشتركة عديدة بين الدول العربية ودول أميركا اللاتينية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يشكل قاعدة متينة لتعزيز العلاقات بين الجانبين.

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