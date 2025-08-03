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إسرائيل تقتل 104 فلسطينيين وتصيب 866 خلال 24 ساعة

عائلة فلسطينية تتشارك طبقاً من حساء العدس خارج خيمتها في مدينة غزة (أ ف ب)
4 أغسطس 2025 01:23

غزة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى 60 ألفاً و839 فلسطينياً أغلبهم من النساء والأطفال، و149 ألفاً و588 حالة إصابة، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، بينهم 9350 ضحية، و37 ألفاً و547 حالة إصابة، منذ استئناف الحرب على القطاع في 18 مارس. وقالت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي لضحايا الحرب، إن مستشفيات القطاع استقبلت جثامين 104 فلسطينيين قتلتهم إسرائيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما استقبلت 866 مصاباً، بينما انتشلت قوات الدفاع المدني جثامين 15 ضحية من تحت الأنقاض، موضحة أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها. وأشارت الوزارة، إلى إضافة 290 ضحية إلى الحصيلة التراكمية النهائية ممن جرى استكمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية. وأكدت الوزارة وجود عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وطالبت أهالي الضحايا والمفقودين بضرورة استكمال بياناتهم لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

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