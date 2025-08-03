معارك بين قوة أفريقية وحركة "الشباب" في الصومال

أعلنت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، اليوم الأحد، أن قتالا يدور بين قواتها المسلحة وحركة الشباب الإرهابية في مدينة استراتيجية تبعد أقل من 100 كيلومتر غرب العاصمة مقديشو.

وأكدت البعثة، في بيان، أنها شنت "هجوما كبيرا"، الجمعة الماضي، مع الجيش الصومالي في مدينة "باريري في منطقة "شابيلي السفلى".

وأضافت البعثة أن العملية العسكرية المشتركة "ألحقت خسائر فادحة بالجماعة الإرهابية مع مقتل أكثر من 50 مسلحا من حركة الشباب وإصابة عدد كبير بجروح خطيرة".

وقال الحاج إبراهيم ديني سفير الاتحاد الأفريقي لدى الصومال، في البيان، إن القوات عازمة مواصلة عملياتها ضد الحركة الإرهابية "لضمان السلام والأمن الدائمين للشعب الصومالي".

ينتشر في الصومال أكثر من 10 آلاف جندي من قوات الاتحاد الأفريقي.