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الرئيس البرازيلي مستعد لمحادثات تجارية مع أميركا

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في فعالية لحزبه
4 أغسطس 2025 00:55

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، استعداد البرازيل لإجراء محادثات تجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن فقط إذا ما جرى التعامل مع بلاده على قدم المساواة مع الولايات المتحدة.
وقال لولا، الأحد في فعالية لحزب العمال اليساري الذي يتزعمه، في برازيليا "نريد التفاوض. لكننا نريد التفاوض على قدم المساواة".
وأضاف "سندعم شركاتنا، وندافع عن عمالنا، ونقول: انظروا، عندما تكونون مستعدين للتفاوض، فإن مقترحاتنا موجودة على الطاولة".
وكان الرئيس ترامب قد فرض رسوما جمركية بنسبة 50% على بضائع البرازيل.
وأجّلت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بدء تطبيق الرسوم الجمركية، التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس الجاري، مع استثناء العديد من المنتجات من هذه الرسوم المرتفعة.
وقال ترامب، الجمعة، إن لولا يمكنه الاتصال به، وهي تصريحات رحب بها وزير المالية البرازيلي، فيرناندو حداد، واعتبرها خطوة إلى الأمام.
وقال حداد إنه يستعد للتحدث قريبا مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت، بشأن الرسوم الجمركية.

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البرازيل
الولايات المتحدة
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مباحثات تجارية
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