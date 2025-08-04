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300 قتيل و700 جريح جراء الأمطار الموسمية في باكستان

300 قتيل و700 جريح جراء الأمطار الموسمية في باكستان
4 أغسطس 2025 10:39

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية، الأحد، وفاة 299 شخصاً على الأقل، بينهم 140 طفلاً، وإصابة أكثر من 700 آخرين جراء الفيضانات المفاجئة والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عدة مناطق في باكستان منذ أواخر يونيو الماضي.

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وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بأن السيول، التي بدأت في 26 يونيو، قد تسببت في سلسلة من الدمار والخراب في أنحاء البلاد. وشملت حصيلة القتلى 102 رجل، و57 امرأة، و140 طفلاً، فيما ضمت حصيلة المصابين 239 طفلاً، و204 سيدة، و272 رجلاً، وفقا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.

كما تسببت ظروف الطقس القاسية أيضاً في دمار واسع، إذ ألحقت أضراراً بإجمالي 1676 منزلاً، وفقاً لبيانات الهيئة. ومن بين هذه المنازل، تم تدمير 562 منزلاً بالكامل، فيما تعرض 1114 منزلاً لأضرار جزئية. كما أدت الفيضانات أيضاً إلى نفوق 428 من رؤوس الماشية، مما فاقم من الأضرار التي تعرضت لها المجتمعات المحلية. واستجابة لذلك، قالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إنها نفذت 223 عملية إنقاذ، تمكنت خلالها بنجاح من إجلاء 2880 شخصاً من المناطق المتضررة من الفيضانات. 

المصدر: وكالات
باكستان
الأمطار الموسمية
الأمطار الغزيرة
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