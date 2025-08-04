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أستراليا تطور أول لقاح "mRNA" لحماية الأبقار من الحمى القلاعية

أستراليا تطور أول لقاح "mRNA" لحماية الأبقار من الحمى القلاعية
4 أغسطس 2025 11:32

أعلن فريق من العلماء في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، عن تطوير أول لقاح "mRNA" في العالم لحماية الأبقار من مرض الحمى القلاعية، وهو مرض فيروسي شديد العدوى يؤثر في الثروة الحيوانية.

وقالت وزارة الزراعة الأسترالية، في بيان لها ، إن تكلفة تطوير اللقاح بلغت 2.5 مليون دولار، مشيرة إلى أن اللقاح يتم إنتاجه محلياً ولا يستخدم أجزاء من الفيروس، مما يجعله أكثر أمانًا مقارنة باللقاحات التقليدية.

وأوضح خبراء في الطب البيطري، أن مرض الحمى القلاعية يؤدي إلى تقرحات مؤلمة تمنع الأبقار من الأكل أو المشي، ويمكن أن ينتشر بسرعة، مما يشكّل تهديدًا لصادرات اللحوم الأسترالية.

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المصدر: وام
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