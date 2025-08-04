الكرملين يرد على إعلان ترامب نشر غواصتين

ردت روسيا، اليوم الاثنين، لأول مرة على تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه أمر بإعادة تمركز غواصتين نوويتين أميركيتين.

وقالت روسيا إنه ينبغي على الجميع توخي "الحذر الشديد" بشأن الخطاب النووي.

وفي أول رد فعل علني على تصريحات ترامب، قلل الكرملين من أهميتها وقال إنه لا ينوي الدخول في جدال علني مع الرئيس الأميركي.

وقال ترامب، يوم الجمعة، إنه أمر بنشر غواصتين نوويتين في "مناطق مناسبة" ردا على تعليقات للرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف بشأن احتمال نشوب حرب بين البلدين المسلحين نوويا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "في هذه الحالة، من الواضح أن الغواصتين الأميركيتين في حالة تأهب قتالي بالفعل. هذه عملية مستمرة، هذا أول شيء".

وأضاف "لكن بشكل عام، بالطبع، لا نرغب في التورط في مثل هذا الجدل ولا نرغب في التعليق عليه بأي شكل من الأشكال. نعتقد أنه يجب على الجميع توخي الحذر الشديد في الخطاب النووي".

تأتي هذه التطورات في وقت بالغ الحساسية، في ظل تهديد ترامب بفرض عقوبات جديدة على روسيا ومن يشتري نفطها، ما لم يتم التوصل إلى وقف لإنهاء الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ ثلاث أعوام ونصف العام.

وأعلن ترامب أنه قد يرسل مبعوثه ستيف ويتكوف إلى روسيا يوم الأربعاء أو الخميس.

وكان ويتكوف قد أجرى محادثات مطولة مع بوتين في عدة زيارات سابقة، لكنه لم يتمكن من الحصول على وقف إطلاق نار.

وامتنع الكرملين عن الإفصاح عما إذا كانت هذه الزيارة المقترحة تأتي بناء على طلب موسكو، ولم يوضح أيضا ما يأمل في تحقيقه منها.

وقال بيسكوف "نحن دائما سعداء بزيارة السيد ويتكوف إلى موسكو، ويسعدنا دائما التواصل معه. نعتبرها مهمة وذات مغزى ومفيدة للغاية".