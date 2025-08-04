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عشرات القتلى إثر غرق مركب مهاجرين قبالة اليمن

غرق مركب يقل مهاجرين
4 أغسطس 2025 18:10

قضى 76 شخصا على الأقلّ وفُقد العشرات بعد غرق زورق كان يقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن، وفق ما أفاد مسؤولون.
وانتشلت 76 جثّة على الأقلّ وأُسعف 32 شخصا، بحسب مصدرين أمنيين. وهي حصيلة جديدة للضحايا بعد إعلان المنظمة الدولية للهجرة مقتل 68 شخصا.
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن 157 شخصا كانوا على متن الزورق مؤكدة أن معظم الركاب كانوا من الإثيوبيين.
ونقل بعض المهاجرين، الذين أسعفوا إلى عدن، بحسب ما أفاد مصدر أمني.
وقال عبد الستار عيسويف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن إن "مصير المفقودين لا يزال مجهولا".
وأضاف عيسويف أن الحادث "أحد أخطر" حوادث غرق سفن المهاجرين قبالة اليمن هذا العام.
وأعرب البابا لاوون الرابع عشر عن "حزنه العميق" للأرواح التي فُقدت في الحادث.

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المصدر: وكالات
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مهاجرون
اليمن
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