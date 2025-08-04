المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ

بدأ الناخبون في مصر، اليوم الاثنين، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للبرلمان، والذي يضم 300 عضواً، منهم 200 بالانتخاب المباشر و100 بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية.

ويتنافس على المقاعد الفردية 428 مرشحاً، بينهم 186 مستقلاً و242 ممثلين عن أحزاب سياسية، إضافة إلى قائمة واحدة في كل دائرة مخصصة لنظام القوائم، تحمل اسم «القائمة الوطنية من أجل مصر».

تستمر عملية التصويت داخل البلاد على مدى يومين، في 8,286 مركزاً انتخابياً، تحت إشراف قضائي كامل.

وحذرت الهيئة الوطنية للانتخابات من أن القانون يفرض غرامة قدرها 500 جنيه «نحو 10 دولارات» على المتخلفين عن التصويت من المسجلين في قاعدة الناخبين، كما أطلقت حملة توعية لحث المواطنين على المشاركة.

وكان المصريون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم يومي 1 و2 أغسطس في 136 سفارة وقنصلية بـ117 دولة. ومن المقرر إعلان النتائج في 12 أغسطس، على أن تُجرى جولة الإعادة، إذا لزم الأمر، يومي 25 و26 أغسطس خارج البلاد، ويومي 27 و28 من الشهر نفسه داخل مصر.