الأمم المتحدة تحذّر من سوء تفاقم المجاعة في أفغانستان

حذّر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، من أن وضع المجاعة في أفغانستان يتفاقم يوما تلو الآخر خاصة في صفوف الأطفال.

وأشار البرنامج، في أحدث تقرير له، إلى أن النساء والأطفال والعائدين من الدول المجاورة هم الفئات الأكثر ضعفا في هذه الأزمة.

ويواجه نحو 10 ملايين شخص، أي ربع سكان أفغانستان، انعدام أمن غذائي حاد. ويعاني طفل بين كل ثلاثة أطفال من التقزم.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن الزيادة في سوء التغذية بين الأطفال مرتبطة بتراجع في المساعدات الغذائية الطارئة على مدار العامين الماضيين بسبب انخفاض الدعم من المتبرعين.

كما أن التغير المناخي يؤثر على السكان خصوصا من يعيشون في المناطق الريفية.

وقال مطيع الحق خالص رئيس الوكالة الوطنية لحماية البيئة، الأسبوع الماضي، إن الجفاف ونقص المياه وتراجع الأراضي الصالحة للزراعة والسيول كان لها "تأثير عميق" على حياة الناس والاقتصاد.