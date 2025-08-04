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العراق يوقف زراعة المحاصيل بسبب شح المياه

العراق يوقف زراعة المحاصيل بسبب شح المياه
4 أغسطس 2025 18:50

قال وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبدالله إن زراعة المحاصيل ستتوقف بالكامل خلال شهر سبتمبر "نتيجة شحِّ المياه".
وأكد، في تصريحات نقلتها صحيفة "الصباح" الحكومية، أن العام 2025 يُعدُّ من أصعب الأعوام التي تمرُّ على العراق من حيث الشحِّ المائي، في ظل الانخفاض المستمر في الواردات المائية، مشيراً إلى أن هذه الأزمة تتزامن مع استمرار موجات الجفاف التي تضرب المنطقة ككل.
لكنه قال إن التوقعات المناخية تشير إلى احتمال هطول أمطار خلال شهر أكتوبر المقبل، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال سبتمبر، ما ينعكس إيجاباً في تقليل نسب التبخر.
وأوضح أن المخزون المائي في السدود والخزانات الكبرى، مثل الموصل، انخفض إلى أقل من ثمانية مليارات متر مكعب، وهو رقم يُعدُّ متدنياً مقارنة بالاحتياجات الزراعية والسكانية في البلاد.
وأشار الى أن نمط تشغيل السدود أدى إلى انخفاض كمية المياه الواردة إلى العراق عبر نهر الفرات إلى النصف مقارنة بالكميات الطبيعية، مضيفاً أن سدودا تبنى على فروع نهري دجلة والفرات، وهو ما يؤثر بشكل مباشر في الحصص الواردة للعراق.
ويعني إيقاف الزراعة في سبتمبر إيقاف زراعة الحنطة هذا الموسم، بعد عامين من تحقيق الاكتفاء الذاتي بإنتاج فاق خمسة ملايين طن.

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