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الاتحاد الأوروبي يعلّق تدابيره ضد الرسوم الجمركية الأميركية

سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا
4 أغسطس 2025 19:02

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيعلق حزمتي التدابير المضادة للرسوم الجمركية الأميركية لمدة ستة أشهر بعد الاتفاق الذي أبرم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويثير الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عددا من التساؤلات بما في ذلك معدلات الرسوم الجمركية على بعض السلع.‭‭ ‬‬ كما أن الأمر التنفيذي، الذي أصدره ترامب الأسبوع الماضي والذي حدد الرسوم الجمركية على معظم سلع الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 بالمئة، لم يشمل استثناءات مثل السيارات وقطع غيارها.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنهم يتوقعون صدور المزيد من الأوامر التنفيذية قريبا.
وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان "يواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع الولايات المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك، وهو ما تم الاتفاق عليه في 27 يوليو".
وأضاف "مع أخذ هذه الأهداف في الاعتبار، ستتخذ المفوضية الخطوات اللازمة لتعليق تدابير الاتحاد الأوروبي ضد الولايات المتحدة لمدة ستة أشهر، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في السابع من أغسطس".
وتنقسم الرسوم الجمركية المضادة إلى جزأين أحدهما ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم، والآخر على الرسوم الجمركية الأساسية ورسوم السيارات التي فرضها ترامب.

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المصدر: رويترز
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تدابير مضادة
الرسوم الجمركية
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