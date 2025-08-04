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اندلاع حريق فى عربة قطار بمنطقة مدينة نيويورك

اندلاع حريق فى عربة قطار بمنطقة مدينة نيويورك
4 أغسطس 2025 19:51

اندلع صباح اليوم الاثنين حريق في إحدى عربات قطار ركاب بمنطقة مدينة نيويورك، ما أدى إلى امتلاء عربة واحدة على الأقل بالدخان وإجلاء الركاب، وفقاً لما أعلنته السلطات ومقطع فيديو صوره أحد الركاب.
وبحسب بيان لهيئة ميناء نيويورك ونيو جيرسي، التي تدير القطار، بدأ الحريق في الساعة 6:19 صباحاً على متن قطار متجه شرقاً، وتم إجلاء الركاب إلى الرصيف فوراً. وأوضحت الهيئة أن 13 شخصاً تلقوا العلاج في موقع الحادث جراء استنشاق الدخان، نُقل تسعة منهم إلى المستشفى لمزيد من الفحوصات، فيما يجري التحقيق في أسباب الحادث.
وأظهر مقطع فيديو مدته 30 ثانية، نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، سحابة كثيفة من الدخان داخل عربة قطار تابعة لهيئة «ميناء ترانس هدسون» في محطة نيوبورت بمدينة جيرسي بولاية نيو جيرسي، بينما سُمعت أصوات ركاب يطلبون فتح الأبواب ويدعون إلى التزام الهدوء أثناء الإخلاء. كما وثق الفيديو ألسنة لهب تتصاعد من أسفل العربة عند قضبان السكك الحديدية.

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