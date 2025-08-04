ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية كبيرة على الهند

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، برفع الرسوم الجمركية على الهند بشكل كبير بسبب مشترياتها من النفط الروسي.

وأضاف ترامب، في منشور على منصته تروث سوشيال "الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيع جزءا كبيرا منه أيضا في السوق المفتوحة لتحقيق أرباح طائلة".

وتابع "لهذا السبب، سأرفع بشكل كبير الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة".

ولم يوضح ما هي التعريفة الجمركية التي سيتم فرضها.

كان ترامب قد قال، الأسبوع الماضي، إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على السلع المستوردة من الهند، مشيرا إلى أن خامس أكبر اقتصاد في العالم سيواجه أيضا عقوبة لم يحددها.

وقال مصدران حكوميان هنديان، في وقت سابق لوكالة رويترز للأنباء، إن الهند ستواصل شراء النفط من روسيا رغم تهديدات ترامب. ولم ترغب المصادر في الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الأمر.