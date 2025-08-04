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بدء محاكمة منفذي تفجير قاعة حفلات في موسكو أودى بحياة العشرات

مثول المتهمين في تفجير قاعة حفلات في موسكو للمحاكمة
4 أغسطس 2025 20:20

بدأت، اليوم الاثنين، في موسكو محاكمة مغلقة لـ19 متهما من بينهم أربعة مسلحين يُشتبه في تورطهم في الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي هول" في العاصمة الروسية موسكو الذي أسفر عن مقتل 149 شخصا وإصابة أكثر من 600، وأعلن تنظيم دعش الإرهابي مسؤوليته عنه.
في 22 مارس 2024، دخل مسلّحون قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" بالقرب من موسكو وفتحوا النار على الناس وأضرموا النار في المبنى. وأدى الهجوم، الذي يعدّ الأسوأ في روسيا منذ العام 2004، إلى مقتل 149 شخصا وإصابة 609 آخرين.

ويمثل 19 شخصا أمام المحكمة العسكرية في موسكو اعتبارا من اليوم، من بينهم الأربعة المشتبه بهم الرئيسيون.
وقبل أن تُخلى قاعة المحكمة، شاهد المراسلون الصحفيون بعض المتهمين داخل القفص الزجاجي الخاص بالمدعى عليهم، وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم. كما حضر حوالى 30 من الناجين جلسة المحكمة.

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ومن المقرر أن تستمر الجلسات الثلاث الأولى أيام الاثنين والثلاثاء والخميس، حسبما أفادت المحكمة.

  • حريق قاعة كروكوس للحفلات في موسكو (أرشيفية)
    حريق قاعة كروكوس للحفلات في موسكو (أرشيفية)

وأوضحت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، اليوم الأحد نقلا عن وثائق التحقيق، أن نحو نصف ضحايا الهجوم لقوا حتفهم نتيجة تنشق الدخان وغاز أول أكسيد الكربون الناجم عن الحريق الذي اندلع في القاعة، وليس بسبب الطلقات النارية.

المصدر: آ ف ب
روسيا
محاكمة
تفجير
موسكو
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