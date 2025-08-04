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أميركا تعتزم فرض ضمان مالي كبير للحصول على تأشيرة

أميركا تعتزم فرض ضمان مالي كبير للحصول على تأشيرة
4 أغسطس 2025 21:42

اقترحت وزارة الخارجية الأميركية إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمان مالي كبير قد يصل إلى 15 ألف دولار أميركي، وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين.
وفي إشعار مقرر نشره رسميا في السجل الاتحادي، قالت الوزارة إنها ستبدأ برنامجا تجريبيا مدته 12 شهرا، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمون من دول تعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو  تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، إيداع ضمان مالي يبلغ 5000 دولار أو 10 آلاف دولار أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة.
وبحسب الإشعار، فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يوما من نشره رسميا، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته.
وجاء في الإشعار "يطبق البرنامج التجريبي على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات كزوار مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول تصنفها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، وحيث تعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة".
وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول الخاضعة لهذه الاشتراطات بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ.
لن يطبق هذا الضمان على مواطني الدول المسجلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، ويمكن إعفاء غيرهم منه أيضا وفقا للظروف الشخصية لمقدم الطلب.  
وسبق أن طُرحت فكرة ضمان التأشيرة في الماضي لكن لم تطبق. وقد دأبت وزارة الخارجية على تجنب هذا الشرط نظرا لتعقيد إجراءات إصدار الضمان ورد قيمته، واحتمال وجود تصورات خاطئة بشأنه لدى الجمهور. 

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