بكين تجلي عشرات آلاف السكان وتوسع نطاق التأهب

بكين (وكالات)

أجلت سلطات العاصمة الصينية بكين أكثر من 70 ألف ساكن أمس، وحذرت آخرين من الاستعداد لجولة جديدة من الأمطار الغزيرة بعد أسبوع من سيول كارثية أودت بحياة العشرات، وهي أكثر ما أسفرت عن سقوط وفيات بالمدينة منذ عام 2012.

وحذّر خبراء الأرصاد الجوية من أن مناطق في بكين قد تشهد هطول أمطار يبلغ منسوبها ما يصل إلى 200 مليمتر على مدى 6 ساعات.

وتشهد المدينة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أمطاراً يبلغ منسوبها 600 مليمتر في المتوسط سنوياً.

ويأتي هذا التحذير في وقت تسارع فيه السلطات إلى تعزيز البنية التحتية للحماية من السيول وتحسين دقة توقعات الطقس والارتقاء بخطط الإخلاء، وسط ورود تقارير عن انتشال جثث من مياه السيول العارمة في جميع أنحاء البلاد.

وفي أواخر الشهر الماضي، لقي 44 شخصاً على الأقل حتفهم في بكين بعد هطول أمطار غزيرة لأيام.

وكانت معظم الوفيات لأشخاص حوصروا فجأة بعد ارتفاع منسوب المياه على نحو سريع في دار لرعاية المسنين في منطقة ميون في الضواحي الشمالية الشرقية للمدينة.