انقطاع الكهرباء عن 10 آلاف منزل في إيرلندا بسبب عاصفة

دبلن (وكالات)

انقطعت الكهرباء عن نحو 10 آلاف منزل في إيرلندا، بعدما تسبب إعصار في هبوب رياح قوية على الجزيرة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه تم إلغاء عدة رحلات جوية في إيرلندا الشمالية، كما تم إغلاق بعض المنشآت العامة، وانقطعت الكهرباء عن عدد من المنازل.

وتم إصدار تحذيرات باللون الأصفر من الطقس في إيرلندا الشمالية وعدة مقاطعات جنوب الحدود، على الرغم من أن الجزيرة نجت من أسوأ ما في العاصفة.

وقال مطار دبلن: إن عملية سير الرحلات الجوية تسير كالمعتاد، ولكن شركة «إيميرالد إيرلاينز» ألغت 6 رحلات جوية أمس.

وقد انقطعت الكهرباء عن أكثر من 10 آلاف منزل، حيث كانت منطقتا «كو دونيجال» و«كو روسكو» من ضمن الأكثر تضرراً.